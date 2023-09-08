— Как практика показывает: этого не всегда достаточно. Месяц назад в городе активизировались жучки ильмового листоеда, — отметили в компании.

— Мы увеличили частоту опрыскивания на пострадавших участках. Но другие деревья не застрахованы от миграции жуков, — предупредили в пресс-службе «Каспийдормостострой».

Жителей Атырау переживают за зелёные насаждения. Несмотря на полив, листья сухие. Причина в том, что их облюбовали вредители. В ТОО «Каспийдормостострой», которое занимается озеленением города, рассказали, что обработку деревьев провели трижды за сезон.Специалисты проводят фитосанитарную обработку почвы и деревьев в зелёных массивах — местах общего пользования. Совместно с городским отделом ЖКХ ТОО сейчас ведёт дополнительную обработку обслуживаемых участков и прилагающих к ним территорий.Правда, отметили: городские власти обеспокоены этой проблемой и намерены разработать меры для её устранения.