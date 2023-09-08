Пожар произошёл сегодня, восьмого сентября, в 11:27. Отдельно стоящая сауна горела на территории PARK HOTEL в микрорайоне Самал.
— Горела внутренняя обшивка и мебель на площади 100 квадратных метров.  Пожар ликвидировали в 12:42. На месте работали 38 человек и 11 единиц техники, — пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара выясняется.