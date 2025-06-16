Суд признал, что полицейские нарушили права мужчины.

58-летний житель Уральска Александр Юлаев ещё в апреле этого года подал в суд на департамент полиции ЗКО и на следователя Сунгата Мукангали. Он требовал возмещение морального вреда и возврата сотового телефона. 18 февраля этого года Александра Юлаева прямо на улице остановили полицейские, обыскали мужчину и его дом, изъяли телефон и повезли на медосвидетельствование, которое показало, что он абсолютно трезв. Причиной послужило то, что стражи порядка заподозрили участие Юлаева в наркобизнесе, хотя никаких доказательств тому не нашли.

Возмущенный Юлаев подал в суд на департамент полиции и на следователя, который руководил всеми этими мероприятиями. Он требовал возмещения моральной компенсации в 500 тысяч тенге и возврата сотового телефона в том виде, в котором он был во время изъятия. К слову, Юлаев подозревает, что его смартфон вскрыли.

Иск мужчины рассматривался в городском суде №2. Судья удовлетворил иск мужчины частично, а именно за незаконные действия при проведение следственных действий взыскать с департамента полиции ЗКО в пользу Александра Юлаева моральную компенсацию в 100 тысяч тенге.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.