По данным бюро национальной статистики, на 1 ноября 2025 года в Западно-Казахстанской области проживали 695,6 тысяч человек. Из них 401,2 тысячи (57,7%) — жители городов, а 294,4 тысячи (42,3%) — жители сёл.

Естественный прирост населения за январь–октябрь 2025 года составил 3916 человек, что меньше, чем за тот же период прошлого года (4754 человека). За этот период родились 8388 человек, что на 10,9% меньше, чем в январе–октябре 2024 года. Умерли 4472 человека — на 4% меньше, чем годом ранее.

Миграция дала отрицательный результат: область потеряла 4287 человек. Внешняя миграция была почти на уровне прошлого года (-39 человек), а внутреннее переселение дало самое большое сокращение — минус 4248 человек.