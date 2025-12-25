Все выпускники программ «Режиссер-аниматор» и «Мультипликация» нашли работу.

В марте 2025 года в Уральске открылся креативный хаб Ozge Epic Oral при поддержке фонда Samruk-Kazyna Trust. Об этом сообщили в пресс-службе акимата ЗКО. Новый центр стал местом, где люди могут не только реализовать свои творческие идеи, но и получить практические навыки по востребованным профессиям.

По 23 направлениям уже обучились около 200 человек. Это помогло уменьшить нехватку специалистов в креативной сфере региона. Особое внимание уделяется анимации: все выпускники программ «Режиссер-аниматор» и «Мультипликация» нашли работу.

Одним из выпускников стал Бибол Сериккалиев. Раньше он работал школьным учителем, но после обучения увлёкся 3D-анимацией. Сейчас Бибол вместе с командой работает над полнометражным мультфильмом.

— Сейчас мы работаем над мультфильмом „Қанатты қыз – Хиуаз“, который рассказывает о детстве Хиуаз Доспановой. На курсах я освоил 3D-моделирование, создание локаций и выстраивание визуальной концепции по сценарию. Полученные навыки сегодня применяю в реальном проекте, — рассказал Бибол Сериккалиев.

Заместитель акима области Кайыржан Мендигалиев отметил, что проект Ozge Epic Oral стал важным стимулом для развития креативной индустрии региона.