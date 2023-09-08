Сбежавшему от мобилизации россиянину отказали в статусе беженца в ЗКО
1 / 2
Восьмого сентября в специализированном межрайонном административном суде ЗКО огласили решение по делу Игоря Санджиева. Судья Альбина Абилкаримова зачитала:
— Иск Игоря Санджиева к управлению координации занятости и социальных программ ЗКО об оспаривании принуждения суд оставил без удовлетворения. На решение можно подать апелляционную жалобу в судебную коллегию по административным делам через специализированный межрайонный суд ЗКО в течение двух месяцев. Иск Санджиева к акимату ЗКО об оспаривании возвратить. На суд можно подать частную жалобу в течение десяти рабочих дней, — пояснила судья.
Далее Альбина Абилкаримова разъяснила, в связи с чем был принят судебный акт.
— В части отмене решения управления координации занятости и социальных программ ЗКО удовлетворить ходатайство и присвоить статус беженца РК оставлено без удовлетворения. Судом установлено, что отсутствуют опасения преследования по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданству, принадлежности к определённой группы или политическому убеждению. В никаких партиях и религиозных организациях не состоите. Установлено, что преследование со стороны властей Российской Федерации вы не подвергались, — отметила судья.
Игорь Санджиев считает, что у суда не было оснований вынести такое решение. До настоящего времени он надеялся, что справедливость восторжествует. Но этого не произошло.
— Смысл в том, чтобы гражданам России не подавать пример. Власти Казахстана статус беженца не дают. Хотя подписали международную конвенцию о правах беженцев, пакт свобод граждан. В настоящий момент, чисто формально, я имею право обжаловать решение суда. Но решение суда — оно тоже формальное. Хочу сказать, суд устанавливает, что у меня нет опасения преследования...а они имеются, поэтому я не могу вернутся в Россию. В отношении меня могут быть возбуждены уголовные дела за отказ воевать на Украине. Не сегодня-завтра я могу быть депортирован, — заключил Санджиев.
Отметим, что гражданина России Игорь Санджиев мобилизовали в прошлом году. В марте 2023 года он сбежал из воинской части. Пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статус беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали.
Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев решил подать в суд на ведомство. Он уверен, что управление приняло незаконное решение и попросил суд отменить его. Тогда в суде отказались принимать дело в производство, так как Санджиев не оплатил государственную пошлину из-за отсутствия ИИН. Для его получения россиянину необходим паспорт, который остался в воинской части России.
Судья Любовь Корсакова на предварительном слушании обязала Игоря Санджиева оплатить госпошлину и уточнить исковые требования. Однако госпошлину истец не оплатил, исковые требования не уточнил и по этой причине иск вернули обратно. Оплатить госпошлину Санджиеву так и не удалось и суд не стал принимать дело в производство.
Апелляционная коллегия также оставила решение Корсаковой без изменения. Теперь Санджиев обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в ЗКО. Павел Кочетков помог россиянину, и тот подал в суд не только на управление занятости и координации программ ЗКО, но и на акимат ЗКО.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!