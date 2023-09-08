Давка в школе на севере Казахстана попала на видео
Видео появилось в социальных сетях. На кадрах виден переполненный коридор. Несколько детей лежали на полу и кричали. В пресс-службе министерства просвещения Казахстана сообщили, что видео снято в школе-гимназии Кокшетау. Там обучают 2 866 детей в две смены.
— Данный факт произошёл по завершению учебных занятий, когда в коридор одновременно вышли все классы. Администрация школы отрегулировала расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий. Руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности, — информировали в ведомстве.
Похожий инцидент недавно произошёл в столичной гимназии. Тогда учащиеся третьей смены одновременно вышли после шестого урока.
В Казахстане в наступившем учебном году в школы страны пошли более трёх миллионов детей.
