28-летний житель Уральск организовал интернет-магазин по продаже наркотиков. Его установили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023». В квартире подозреваемого обнаружили 70 zip-пакетиков и 13 свёртков с веществами. Согласно заключению экспертизы, это более двух килограммов марихуаны. В отношении мужчины начали досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, сбыт наркотических средств». Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.