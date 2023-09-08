«Развозят детей»: в Атырау начали проверку из-за видео со служебным авто

В соцсетях распространилось видео, снятое в Атырау. На кадрах женщина, предположительно, забирает ребёнка из детского сада на служебном автомобиле областного филиала партии Amanat, передаёт Tengrinews.kz.

Мужчина подошёл к водителю с вопросом, кому принадлежит авто. Последний ответил, что машина якобы закреплена за неким А.И. В открытых источниках можно найти упоминание высокопоставленного чиновника с соответствующими инициалами. Он связан с Атырауским областным филиалом партии Amanat.

В центральном аппарате политического объединения подтвердили, что авто находится на их балансе.

— Авто с госномером 066 AS 06 действительно является служебным автомобилем Атырауского областного филиала партии Amanat. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, — заявили в пресс-службе партии Amanat.

В прошлом году Советы по этике в двух регионах рассмотрели вопрос использования чиновниками служебных автомобилей: в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.