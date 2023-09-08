— Ничего не подозревающая пенсионерка собрала все сбережения и передала курьеру, ожидавшему перед подъездом. Установлена 27-летняя уроженка Туркестанской области, проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», — рассказали в Polisia.kz.

89-летняя жительница Актобе отдала мошеннице миллион тенге. В тот день ей позвонила неизвестная и сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП. Для решения вопроса нужны шесть миллионов тенге, но у пожилой женщины был только один миллион.Пока установлена причастность подозреваемой к пяти фактам мошенничества. Общий ущерб составил более 13 миллионов тенге.