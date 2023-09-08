Суд вынес приговор четырём казахстанцам, которые организовали азартные игры в TikTok. В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что на незаконном бизнесе они заработали более 19 миллионов тенге. Их осудили на четыре года лишения свободы. Ранее приговор вынесли двоим жителям Алматы за трансляцию азартных игр. За четыре месяца они стали богаче на 13 миллионов тенге. Их приговорили к полутора годам ограничения свободы. 31 августа в АФМ сообщали, что установили 177 аккаунтов в TikTok, в которых ставки делали тысячи человек.