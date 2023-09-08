Двухлетний Рахим Мендыбай из Уральска родился без левого ушка. Ему поставили диагноз врождённая атрезия и микротия (аномалия развития костно-хрящевого скелета наружного уха — прим. автора) слухового прохода левой стороны и кондуктивная тугоухость третьей степени степени. По словам мамы Нургуль Кенжегалиевой, мальчик ходит в частный детский сад. Правда, иногда он не реагирует на воспитателя из-за своей глухоты.
В мае мальчику собирали деньги на операцию в ОАЭ, она стоила 21 000 000 тенге. Собрать всю сумму семье не удалось, операцию перенесли на октябрь.
— Необходимую сумму мы не собрали, операцию в Дубае пришлось отложить. Но мы записались на октябрь на эту же операцию, только в Индии. На собранные деньги оплатили бронь. Остальную сумму — восемь миллионов тенге нужно оплатить, когда поедем в Мумбаи. Операция нам необходима, если вовремя не сделать её, то здоровое ушко сына тоже пострадает. Но мы не можем себе позволить оплатить лечение. В кредите нам отказывают, — говорит Нургуль Кенжегалиева.
Операция проходит в два этапа. Вначале идёт открытие слухового прохода, далее формирование ушной раковины. Хирурги ждут семью уже в десятых числах октября, однако медленный сбор оттягивает её время.
Родители Рахимжана просят всех неравнодушных граждан помочь им приблизиться к цели. На сегодня осталось собрать 6 314 053 тенге.
Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в:
Народном банке: 4405 6397 10 12 5236. Счёт привязан к номеру +7 (775) 316-81-46.
Kaspi Bank: 4400 4301 4720 7960. Счёт привязан к номеру +7 (747) 183-30-87. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Рахима.
