По данным «Казгидромета», восьмого сентября на юге, востоке и в центре ЗКО ожидается гроза.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.