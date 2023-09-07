На нашествие каракуртов в подъезде пожаловались уральцы
В редакцию «МГ» обратились жители многоэтажки №140 на улице Кердери. Их подъезд облюбовали ядовитые пауки — каракурты. Более того, жильцы уже наблюдают выводок членистоногих.
— Мы звонили в КСК, чтобы они приняли меры, но там отказали. Звонили в службу 109 — тоже отказали. Звонили в службу дезинфекции, там пояснили, что услуга стоит от 15 тысяч тенге и выше. Соседи не хотят на это скидываться. А нам теперь что делать? Начнутся холода и пауки поползут в квартиры, — говорит жительница многоэтажки Алина.
По словам жильцов, семейство каракуртов уже расплодилось в подъезде. Большие пауки плетут паутины на потолке и там же питаются. Жильцы дома опасаются за то, что они могут укусить детей.
В акимате Уральска сообщили, что в этом доме проведут дезинфекцию.
— Дезинфекцию подвалов и подъездов проводит КСК, — пояснили в акимате.
Напомним, в июле этого года на нашествие каракуртов пожаловались сельчане ЗКО. Год назад жители села Озёрный района Байтерек так же жаловались на нашествие каракуртов. Тогда герпетолог Александр Гурнёв рассказывал, что для взрослого человека с нормальной иммунной системой укус этого паука не является смертельным. Но для детей и людей пожилого возраста может обернуться смертельным исходом.
На сайте Biocom опубликована рекомендация: в случае укуса в конечность необходимо обеспечить её неподвижность. Пострадавшего необходимо доставить в больницу для введения сыворотки. Применение распространённых способов как наложение жгута, проведение надрезов, попытки отсосать яд не только бесцельны, но и вредны.
