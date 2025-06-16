Жертвами мошенника стали 15 человек.

Мошенника, который под видом турагента обманывал людей, задержали в Уральске.

— Житель города Уральск, зарегистрировав свою мать в качестве индивидуального предпринимателя, организовал фиктивную туристическую деятельность. Создавая видимость легального бизнеса, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры. Это формировало у граждан ложное доверие к его деятельности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Как выяснилось, жертвами мошенника стали более 15 человек, общая сумма ущерба составила свыше 25 млн тенге. Приговором Уральского городского суда мужчину признан виновным в мошенничестве, совершенном в отношении двух и более лиц, в особо крупном размере. Он приговорён к пяти годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма сроком на 7 лет.