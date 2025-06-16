75-летняя Сапаргул Кыдыргалиева страдает потерей памяти. 13 июня она осталась одна дома с внуками, а когда они уснули, женщина ушла в неизвестном направлении.

Третий день разыскивают пенсионерку в Уральске

75-летняя Сапаргул Кыдыргалиева страдает потерей памяти. 13 июня она осталась одна дома с внуками, а когда дети уснули, женщина ушла в неизвестном направлении. Сын Сапаргул говорит, что её дома ждёт семья.

— На ней было платье зелёного цвета. Ушла из дома по адресу: улица Циолковского, дом 2/20. Мы обратились в полицию. До сих пор её не нашли. Поиски идут уже третьи сутки, — сообщил сын пропавшей женщины.

Если кто-то видел или знает о местонахождении женщины родные просят сообщить по номерам: +7 777 567 1551 и 8 777 170 5149.