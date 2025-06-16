В Агентстве по атомной энергии сообщили, кто будет строить АЭС в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Сообщается, что «Росатом» выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.
— В настоящее время согласно предложениям «Росатома» начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что французская инжиниринговая компания в области ядерной энергетики Assystem разработала для Казахстана методологию выбора лидера международного консорциума для строительства АЭС.
Как сообщили в агентстве, по результатам проведенной работы в «шорт-лист» потенциальных вендоров вошли «Росатом» (Россия), China National Nuclear Corporation (Китай), Électricité de France (Франция) и Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея).
Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя в том числе данные:
- по ориентировочной стоимости строительства;
- срокам реализации проекта;
- модели привлечения финансирования;
- подходам к локализации оборудования и строительных работ;
- предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;
- возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;
- вопросы социальных обязательств.
Итоги анализа были представлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане. Лучшим оказался «Росатом», следом - китайская CNNC. Французская EDF и корейская KHNP поделили третью строчку.
Сроки строительства первой в Казахстане атомной электростанции могут достичь 12 лет.