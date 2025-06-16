Сроки строительства первой в Казахстане атомной электростанции могут достичь 12 лет.

«Росатом» будет строить АЭС в Казахстане

В Агентстве по атомной энергии сообщили, кто будет строить АЭС в Казахстане, передает Tengrinews.kz. Сообщается, что «Росатом» выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.

— В настоящее время согласно предложениям «Росатома» начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что французская инжиниринговая компания в области ядерной энергетики Assystem разработала для Казахстана методологию выбора лидера международного консорциума для строительства АЭС.

Как сообщили в агентстве, по результатам проведенной работы в «шорт-лист» потенциальных вендоров вошли «Росатом» (Россия), China National Nuclear Corporation (Китай), Électricité de France (Франция) и Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея).

Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя в том числе данные:

по ориентировочной стоимости строительства;

срокам реализации проекта;

модели привлечения финансирования;

подходам к локализации оборудования и строительных работ;

предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;

возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;

вопросы социальных обязательств.

Итоги анализа были представлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане. Лучшим оказался «Росатом», следом - китайская CNNC. Французская EDF и корейская KHNP поделили третью строчку.

Сроки строительства первой в Казахстане атомной электростанции могут достичь 12 лет.