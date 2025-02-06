Развитие энергетики и создание ядерного кластера обсудили в правительстве РК

На совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен ход реализации поручений главы государства по развитию энергетики и созданию ядерного кластера, данных на расширенном заседании Правительства.

С учетом поставленной Президентом задачи по опережающему развитию электроэнергетической инфраструктуры и созданию необходимых резервов заслушан прогнозный баланс электрической энергии на 2025-2031 годы. В связи с постоянно растущим потреблением электроэнергии предусмотрена структура мощностей с новой генерацией на уровне 26,5 ГВт до 2035 года, в том числе посредством модернизации действующих электростанций за счет частных инвестиций.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил о проведенных переговорах с потенциальными поставщиками по строительству первой атомной электростанции.

Руководитель Правительства подчеркнул, что при строительстве АЭС необходимо обеспечить максимальный экономический эффект для страны. При выборе вендора поручено уделить внимание наращиванию внутристрановой ценности, локализации производства, трансферту технологий.

Также обсуждены перспективы развития атомной науки, образовательных программ по подготовке специалистов для атомной отрасли. Своим экспертным видением поделились руководители ТОО «Казахстанские атомные электрические станции Тимур Жантикин, Национального ядерного центра – Эрлан Батырбеков, Института ядерной физики – Саябек Сахиев.