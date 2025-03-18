Агентство по атомной энергии создадут в Казахстане

В соответствии с постановлением президента, новое агентство создается для дальнейшего развития атомной отрасли и укрепления ядерной безопасности, передает Акорда.

— Образовать Агентство Республики Казахстан по атомной энергии (далее – Агентство) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства энергетики Республики Казахстан в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности, - говорится в документе.

Указом президента Агентство по атомной энергии возглавил Алмасадам Саткалиев, которого освободили от должности министра энергетики.

Напомним, в 2021 году в своём послании народу президент отметил, что в течение года правительство и фонд «Самрук-Казына» должны изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Позже, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Токаев сказал, что «пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция». Возведение станции в среднем занимает 10 лет. Летом 2022 года стало известно, что станцию планируют построить в районе посёлка Улкен Алматинской области. В 2024 году в Казахстане провели референдум, где более 70% казахстанцев проголосовали "за" строительство АЭС.