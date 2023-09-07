В СИЗО Шымкента вынесли приговор по делу об убийстве пятилетней девочки в Туркестанской области, передаёт Informburo.kz. Подсудимого признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы. Также ему назначили применение химической кастрации и принудительное лечение от алкоголизма. Осуждённый должен возместить родным девочки 100 млн тенге в качестве компенсации за моральный ущерб. Трагедия произошла 13 июля в Сарыагашском районе. Мать девочки обратилась с заявлением о пропаже ребёнка. Её тело нашли в доме одного из сельчан. Мужчина был судим за убийство и приговорён к 10 годам заключения. В этом году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему назначили три года ограничения свободы. Тогда президент поручил тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии.