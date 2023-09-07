— На сегодня это самый крупный ребёнок, родившийся у нас. Операция прошла успешно. Всё закончилось хорошо. Мама и её сын здоровы. Это третий ребёнок в семье, — рассказали в родильном доме.

Ребёнок весом шесть килограммов 300 граммов родился пятого сентября в роддоме №5. В пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы рассказали, что при поступлении УЗИ показало вес плода 4,8 килограммов. Малыш появился на свет путём кесарева сечения. Помимо веса, плод находился в неправильном положении.Сейчас мама с ребёнком находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников. В ближайшее время их выпишут.