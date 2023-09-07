Как рассказал генеральный директор международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Рустам Биктимиров, шестого сентября произошла запланированная посадка рейса Алматы — Уральск. После остановки воздушного судна, при осмотре выявили на пневматике шасси (само колесо — прим. автора) мастику. Проблему начали экстренно устранять.

— В аэропорту проводят запланированные работы, которые начались недавно. Площадь большая, асфальтобетонная поверхность в старом состоянии и сейчас делают швы. В феврале провели аудит и запланировали эти работы. В этом году помимо ремонта швов должны ещё сделать полностью ремонт рулёжной дорожки. Первым делом нарезают швы и заливают мастикой, чтобы в них не попадала влага, которая разрушает поверхность в межсезонье, — рассказал Рустам Биктимиров.

По словам директора, с утра они провели совещание с подрядчиком. Теперь будут разбираться в причине инцидента.

— Сегодня в три часа ночи с действующим экипажем провели буксировку по рулёжной дорожке, проверили, налипания больше нет. Проблем никаких нет. Дали разрешение, что воздушные суда могут совершать посадку для стандартного обслуживания воздушных рейсов, — пояснил Рустам Биктимиров. — Примем необходимые меры, чтобы в будущем этого не повторилось.

Между тем, руководитель подрядной компании ТОО «Оралжолстрой» Аслан Куспанов пояснил, что у них сжатые сроки на выполнение некоторых видов работ. Однако заверил, что они выполнены по техническому регламенту.

— Мастика затвердевает в течение трёх-четырёх часов. Работы производились за три часа до прилёта самолёта. Материал должен был затвердеть. Возможно, на него оказали воздействие погодные условия, — пояснил Куспанов.

Тем временем, пассажиры ожидают свой рейс в Алматы. Он должен был вылететь в 21:00 шестого сентября. По словам руководителя Федерации бодибилдинга ЗКО Андрея Макаренко, вылетающие прошли посадку, но вскоре их попросили покинуть судно.

— После этого каждые полчаса нам говорили — ждите информации. Продержали до двух ночи и сообщили, что рейс будет седьмого сентября в 13:00. Вот сейчас сообщили, что рейс снова отложили до вечера. Получается, что судно, которое вчера прибыло из Алматы, должно было вылететь обратно. Его не могут отправить по техническим причинам, — говорит Макаренко.

Инна Синделеева—Макаренко сетует, что у неё «сгорели» билеты до США. Она единственный спортсмен по бодибилдингу, которая представляет Казахстан на соревнованиях в Майами в номинации «фит-модель».

— Купили другие билеты. Вылет под вопросом. Куча препятствий из-за аэропорта. Семь лет моей подготовки в никуда. Хотела завершить свою карьеру в Америке. Я расстроена и надеюсь на чудо. Соревнования пройдут девятого сентября, регистрация должна пройти завтра. А добираться нужно сначала до Алматы, потом до Дохи, где перелёт займёт шесть часов. Из Дохи до Майами — 15 часов. Билеты через другие города уже раскуплены, — сказала Инна.

Директор аэропорта отметил, что один рейс из Франкфурта вместо Уральска совершил посадку в Атырау. И ещё один рейс обслужили удалённо — на полосе, чтобы следующее воздушное судно не понесло потенциальные проблемы.

Вот только у авиаперевозчиков другая информация. Так, в авиакомпании AirAstana сообщили, что ремонтные работы проводились за час до прилета самолета.

— Во время послеполётного осмотра самолёта пилоты обнаружили смолу на стойках и на шасси самолёта рейса КС 7169 Алматы — Уральск (борт А320, КВХ). Выяснилось, за час до прилёта рейса проводились ремонтные работы на рулёжной дорожке. Щели замазывали смолой, которая не успела засохнуть. О чём аэропорт не оповестил авиакомпанию, — говорится в сообщении.

В связи с этим инцидентом задержано пять рейсов FlyArystan и Air Astana из Уральска. Один рейс ушёл на запасной аэродром.

— Для стабилизации расписания также были организованы три дополнительных рейса.

На данный момент борт А320 находится в Уральске в ожидании инженеров для проведения инспекции и технических работ.

Самолёт планирует вылет в Алматы в 19:30 по времени Уральска.

Фото Медета МЕДРЕСОВА. Аслан Куспанов и Рустам Биктимиров