Полицейские изъяли более полусотни украденных столбов освещения. К стражам порядка обратились сотрудники компании, которые не досчитались фонарей.
— Злоумышленники орудовали поздно ночью. Приезжали на грузовой ГАЗели, подгоняли арендованный манипулятор, прямо у основания спиливали фонарные столбы и похищали их. Изъято более 50 украденных столбов, распорядиться ими подозреваемые не успели, — рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Задержаны двое подозреваемых 1991 и 1999 годов рождения. Их водворили в изолятор временного содержания.