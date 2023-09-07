Создатели блокбастера «Майор Гром: Игра» представят эксклюзивные материалы в ходе Comic Con Astana

В числе специальных гостей конвента Comic Con Astana заявлены создатели экшн-фильма «Майор Гром: Игра» — предстоящего супергеройского блокбастера Bubble Studios и Плюс Студии. В составе команды проекта фестиваль посетит казахстанский постановщик экшн-сцен Роберт Кун, работавший над известными голливудскими проектами совместно с Тимуром Бекмамбетовым. На сегодняшний момент «Майор Гром» – самый популярный и успешный комикс в России, который стал национальным бестселлером, преодолевшим отметку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более 1 000 000 копий. Фестиваль посетят основатель Bubble Comics, сценарист и продюсер франшизы «Майор Гром» Артем Габрелянов, режиссёр Олег Трофим, а также главный редактор издательства Роман Котков, продюсер и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев. Вместе с ними в Астану прибудут актёры «Майор Гром: Игра»: хорошо известные фанатам первого фильма Александр Сетейкин и Сергей Горошко, а также Матвей Лыков, который исполнил роль главного антагониста. Компанию им на сцене составит постановщик экшн-сцен фильма, руководитель казахстанской студии «Кун-До» Роберт Кун. В фильмографии студии более 40 проектов: голливудские скринлайф-триллеры «Поиск» и «Профиль», блокбастеры «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и ремейк «Бен-Гура» Тимура Бекмамбетова, российские проекты «Время первых», «Молот», «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» и «Выкрутасы» с Миллой Йовович. Авторы «Грома» пообщаются с фанатами, проведут автограф-сессию, представят эксклюзивные промо-материалы будущего фильма и подробно познакомят аудиторию фестиваля с героями стремительно развивающейся кинофраншизы. «Майор Гром: Игра» является прямым продолжением ленты «Майор Гром: Чумной Доктор» и третьим фильмом серии с учетом вышедшего ранее приквела «Гром: Трудное детство». По сюжету сиквела, прошёл год после победы над Чумным Доктором, и Игорь Гром стал героем для целого города. Но теперь его ждёт схватка с новым суперзлодеем. Выход фильма в широкий прокат запланирован на 2024 год. Добавим, Comic Con Astana — международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. Масштабное событие пройдет в столице РК с 15 по 17 сентября. Официальным партнером фестиваля выступают Яндекс Плюс и онлайн-кинотеатр Кинопоиск. О КИНОВСЕЛЕННОЙ «МАЙОР ГРОМ» В 2021 году в прокат вышел фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», полнометражный проект Кинопоиска и Bubble Studios. В основе сюжета — самый популярный и успешный комикс в России, который стал национальным бестселлером, преодолевшим отметку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более 1 000 000 копий. Фильм занял третье место в топе смотрения на сервисе Кинопоиска по итогам года. Позже состоялась премьера «Майора Грома» на Netflix, где фильм попал в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах и занял 20-е место в рейтинге самых просматриваемых на сервисе фильмов в 2021 году. В 2022 году Bubble Studios и Кинопоиск объявили, что «Майор Гром» становится кинофраншизой и в 2023 году выйдет приквел «Гром: Трудное детство». К премьере фильма вышел комикс — первый графический роман во вселенной Грома, где внешность персонажей срисована с актёров, сыгравших их в одноимённом фильме, а не наоборот. По итогам новогодних каникул кинофраншиза стала самым популярным проектом в онлайн-кинотеатре — за 8 дней его посмотрели более 750 тысяч подписчиков. Билеты на фестиваль Comic Con Astana можно приобрести на официальном сайте проекта - www.comicconastana.kz, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша. Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: улица Сауран, 44.