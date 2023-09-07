Уральцев держали в рабстве в КХ Акжаикского района

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в одном из крестьянских хозяйств Акжаикского района руководитель держал уральцев в трудовом рабстве. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью информацию подтвердили. К ним с заявлением обратились жители города.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 126 УК РК «Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации». Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

В прошлом году попавшую в трудовое рабство в Лаосе казахстанку освободили. Её брат перевёл требуемую «работодателем» сумму.