— У нас, к сожалению, в Жетысуском районе есть определённый список подрядчиков, «чёрный», которые некачественно выполняют свои работы. И которых мы каплей за каплей заставляем устранить их собственные нарушения: чтобы он в своей работе дырки залатал и провалы, которые он сделал. Сейчас нашли способ. Я акимату дам поручение по тому адресу, который вы озвучили. Постараемся до конца сентября завершить работу: не только засыпать, максимально сделаем, чтобы удобно было ездить и зимой не было проблем, — ответил Ерболат Досаев.В этом году в районе средний ремонт запланирован на 22 километрах дорог на 18 улицах. Ремонт на Омарова, Казыбаева, Хожамьярова и переулке Казыбаева завершат в сентябре. Остальные 14 улиц — в октябре.
