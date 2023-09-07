Пострадавший в ДТП в Турции казахстанец скончался в реанимации. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передаёт Informburo.kz.
— Тела трёх погибших членов этой семьи отправят в Казахстан сегодня. Сына погибшей супружеской пары забрали родственники, он уже в РК, — сказал Смадияров.
Смертельная авария произошла третьего сентября на шоссе в Алании. Открытый внедорожник с туристами столкнулся в легковушкой. От удара джип перевернулся. Гражданка Казахстана — журналист и основатель детского реабилитационного центра «Зейін Атырау»  Арайлым Бакытжан погибла на месте. Позже в больнице скончались её малолетняя дочь и туристка из России. Ещё 17 человек получили ранения различной степени тяжести.