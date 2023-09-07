Казахстан

Подопечные Магомеда Адиева – главная сенсация Европы после четырёх туров квалификации. За неделю до матча все билеты уже распроданы: болельщики ожидают продолжения невероятной истории гадкого утёнка и его перевоплощения в прекрасного лебедя. Но нельзя сказать, что в этом красивом сюжете нет места опасностям и препятствиям. Финны явно понимают, что едут в гости далеко не к мальчикам для битья, и ждать лёгкой прогулки на «Астана Арене» им не приходится.

Но у Казахстана есть потери: из-за травм не помогут команде защитник Михаил Габышев и «фантазист» Бауыржан Исламхан. Зато избежал повреждения в последнем матче за «Зенит» Нуралы Алип. Надеемся, что после матча у него будет повод совершить традиционный ритуал с поцелуем макушки президента федерации.

5 последних матчей Казахстана

Северная Ирландия – Казахстан 0:1

Сан-Марино – Казахстан 0:3

Казахстан – Дания 3:2

Казахстан – Словения 1:2

ОАЭ – Казахстан 2:1

Финляндия

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва называет прогресс Казахстана главным сюрпризом и считает, что это одна из самых прогрессирующих команд Европы. Тем не менее, он не скрывает, что финны приехали в Астану за тремя очками. Только в этом случае его подопечные могут рассчитывать на благоприятный исход кампании.

Канерва, в отличие от своего коллеги, не имеет больших проблем с составом. Все лидеры «суоми» в строю и готовы выйти на искусственное поле столичного стадиона.

5 последних матчей Финляндии

Финляндия – Сан-Марино 6:0

Финляндия – Словения 2:0

Северная Ирландия – Финляндия 0:1

Дания – Финляндия 3:1

Финляндия – Эстония 0:1

История личных встреч

Обе команды встречались ранее 5 раз. В самой первой из встреч наши даже сумели выиграть. Правда было это 17 лет назад в товарищеском турнире, и победа нам досталась в серии пенальти. С тех пор все последующие 4 поединка завершились победой финнов. Причем наша последняя дуэль датируется относительно недавним сроком: 2 года назад в Астане гости праздновали викторию со счетом в гостях 2:0, а дома – 1:0.

Прогноз на матч

Конечно, ситуация не так плоха, чтобы обеим командам необходимо было действовать от ножа и непременно бежать в атаку сломя голову. Тем не менее, кто-то явно должен открыть счет, поскольку 0:0 мало кого устраивает. И кто бы ни забил, соперник может ответить достойно. Думаю, что вариант с «обе команды забьют - да» имеет большие шансы на выигрыш. Мои партнеры из Parimatch предлагают на это событие коэффициент 2.04. Весьма неплохо.

