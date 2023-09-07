В ДЧС региона предупредили о поверке систем оповещения. 11 сентября в 12:55 в Жетысу включат электросирены с перехватом теле и радиовещания. Жителей просят не паниковать. Что делать, если сирена не учебная? 
  • Если сигнал застал вас дома: включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением.
  • Если сигнал застал вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Как свисток может помочь при землетрясении