Пятого сентября жительница Актобе нашла во дворе своего дома патрон от зенитных установок БТР. Находку она обнаружила, копая землю. Женщина позвонила в 102 и сообщила о боеприпасе.
— По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия. В ходе проверки установлен двадцатисантиметровый патрон от зенитных установок. Начато досудебное расследование, — рассказали в Polisia.kz.
Выясняются все обстоятельства.