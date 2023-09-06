По данным «Казгидромета», седьмого сентября днём на севере и западе ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +25..+27 градусов, ночью +14..+16 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.