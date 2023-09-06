В пресс-службе комитета национальной безопасности сообщили, что в Казахстан из Северного Кипра доставили Елдоса Коспаева и шесть членов его группировки. Все они находились в международном розыске.
— В рамках операции КНБ в тесном взаимодействии с зарубежными партнёрами проведены оперативные мероприятия по установлению мест нахождения, идентификации и задержанию участников группировки. Подозреваемых доставили в Астану в сопровождении конвоя службы специального назначения «А» КНБ и передали сотрудникам органа уголовного преследования, — говорится в сообщении.

Дело о рейдерстве

В июле 2022 года сообщалось, что в Алматы пресекли деятельность ОПГ, которая долгое время промышляла рейдерством. Злоумышленники путём применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. Сумма причинённого ущерба составила свыше 18 миллиардов тенге. Тогда Бабаева, Танашева, Абижанова и Алтыбасарова взяли под арест. А подозреваемых Коспаева, Шалина и Имашева объявили в международный розыск. У подозреваемых арестовали имущество — девять миллионов долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимости, 19 автомобилей премиум класса. В декабре 2022 года установили других соучастников — Айдос Коспаев, Оксана Кудряшева и Алексей Кузнецов. Их так же объявили в розыск, за информацию назначили вознаграждение.