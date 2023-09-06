Актёры из «Стражей Галактики» записали видеообращения к казахстанцам

Майкл Руке р известен зрителям всего мира по роли

в трилогии

режиссера

. Помимо этого, Рукер озвучил того же персонажа в анимационном сериале

Но ещё ранее актер прославился ролью человека с протезом руки

в сериале

Также фанаты могут помнить Рукера по роли в третьем сезоне сериала

В фильмографии Рукера также присутствуют такие проекты, как

Помимо этого, Рукер участвовал в создании видеоигр

знаком широкому зрителю по ролям

Также Ганн отметился ролью

в блокбастере DC Studios

»

(актёр сыграл персонажа методом захвата движения, как и роль Ракеты)

, где также сыграл и Рукер.

Ожидается, что во время мероприятия Майкл Рукер и Шон Ганн пообщаются с фанатами, проведут автограф-сессию для гостей фестиваля.

Напомним,

международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры.

Официальными партнерами фестиваля выступают

и онлайн-кинотеатр

В числе зарубежных гостей –

работавший над фильмами о

Гая Ричи,

Эмира Кустурицы и др.

На фестивале состоится косплей-конкурс, позволяющий участникам выразить свою любовь к различным персонажам. Общий призовой фонд –

Среди новинок программы этого года – интеграция тематической выставочной зоны

, посвященной азиатской поп-культуре от аниме и манги до

Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта -

www.comicconastana.kz

, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша.

Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: Сауран, 44.