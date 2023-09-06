Актёры из «Стражей Галактики» записали видеообращения к казахстанцам
Голливудские актёры Майкл Рукер и Шон Ганн записали видеообращения в преддверии своего визита в Казахстан в рамках Comic Con Astana. Напомним, звезды «Стражей Галактики» выступят хедлайнерами международного фестиваля, который пройдет в столице Казахстана с 15 по 17 сентября. В своих видеообращениях оба актера подтвердили, что посетят страну и отметили, что с нетерпением ждут визита в столицу РК.
Майкл Рукер известен зрителям всего мира по роли Йонду в трилогии «Стражи Галактики» режиссера Джеймса Ганна. Помимо этого, Рукер озвучил того же персонажа в анимационном сериале Marvel «Что если…?». Но ещё ранее актер прославился ролью человека с протезом руки Мерла Диксона в сериале «Ходячие мертвецы». Также фанаты могут помнить Рукера по роли в третьем сезоне сериала «Настоящий детектив».
В фильмографии Рукера также присутствуют такие проекты, как «Форсаж 9» и «Форсаж 10», «Дни Грома», «Скалолаз». Помимо этого, Рукер участвовал в создании видеоигр Call of Duty.
Шон Ганн знаком широкому зрителю по ролям Краглина и Ракеты в целой серии проектов студии Marvel, в числе которых трилогия «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск», а также «Мстители: Война Бесконечности», «Мстители: Финал», «Тор: Любовь и Гром», анимационный сериал «Что если…?».
Также Ганн отметился ролью Ласки в блокбастере DC Studios «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (актёр сыграл персонажа методом захвата движения, как и роль Ракеты), где также сыграл и Рукер.Ожидается, что во время мероприятия Майкл Рукер и Шон Ганн пообщаются с фанатами, проведут автограф-сессию для гостей фестиваля.Напомним, Comic Con Astana — международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры.Официальными партнерами фестиваля выступают Яндекс Плюс и онлайн-кинотеатр Кинопоиск.
В числе зарубежных гостей – французский кинопродюсер Пьер Спенглер, работавший над фильмами о Супермене, «Револьвером» Гая Ричи, «Андерграундом» Эмира Кустурицы и др.На фестивале состоится косплей-конкурс, позволяющий участникам выразить свою любовь к различным персонажам. Общий призовой фонд – 10 000 000 тенге.
Среди новинок программы этого года – интеграция тематической выставочной зоны Pop Asia, посвященной азиатской поп-культуре от аниме и манги до J-Pop и K-Pop.
Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта - www.comicconastana.kz, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша.Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: Сауран, 44.
