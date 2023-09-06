За год заболеваемость коронавирусом снизилась, но с августа начала расти. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана Зауре Ахметова. Она отметила, что эпидемиологи ведут постоянный мониторинг за ситуацией в стране и в мире. С начала года в Казахстане зарегистрировали 10 409 случаев заражения COVID-19. За год заболеваемость снизилась в 38 раз. Однако, если сравнивать показатели июля и августа, то они выросли в полтора раза: с 233 до 343 случаев. В основном инфицированных коронавирусом выявляют в мегаполисах страны. Для населения доступны более 275 тысяч доз вакцин против COVID-19. Это Vero cell и Pfizer. Вопрос дополнительного закупа не рассматривается, так как в стране прививками охвачено 55,9% населения. В начале сентября ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире. С 24 июля по 20 августа в мире зарегистрировали около полутора миллионов новых случаев COVID-19. Это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.