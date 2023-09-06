— Мы выявляем ряд резонансных случаев, когда одному пациенту за день оказано более 52 стоматологических услуг на 52 зуба. Есть ряд медицинских организаций, которые оказывают услуги по реабилитации, где один специалист оказывает более 1 600 услуг в месяц. При этом, учитывая 20-дневный 8-часовой график, мы понимаем, что для выполнения 80 процедур в день ему необходим минимум 40 часов, — сказал Мухамеджан.Также выявляют факты, когда лежащие в больницах пациенты в это же время «получают медицинские услуги» в поликлиниках. Обнаружена и выдача лекарств умершим людям.
