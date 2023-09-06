— Мы выявляем ряд резонансных случаев, когда одному пациенту за день оказано более 52 стоматологических услуг на 52 зуба. Есть ряд медицинских организаций, которые оказывают услуги по реабилитации, где один специалист оказывает более 1 600 услуг в месяц. При этом, учитывая 20-дневный 8-часовой график, мы понимаем, что для выполнения 80 процедур в день ему необходим минимум 40 часов, — сказал Мухамеджан.

Заместитель председателя Фонда социального медицинского страхования Ильяс Мухамеджан на брифинге в СЦК рассказал о нелепых приписках. За первые шесть месяцев 2023 года выявлены 22,8 тысяч неподтверждённых случаев оказания медицинской помощи.Также выявляют факты, когда лежащие в больницах пациенты в это же время «получают медицинские услуги» в поликлиниках. Обнаружена и выдача лекарств умершим людям.