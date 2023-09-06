Рядом шестью учебным заведениями установлены камеры «Сергек». С начала учебного года они настроены на ограничение скорости — не более 40 километров в час. То есть превышающие допустимую скорость движения будут зафиксированы, водителям придёт штраф. Камеры установлены возле:
  • средней школы №11 имени Ы. Алтынсарина по проспекту Бейбарыса;
  • школы-лицей №38;
  • средней школы №6 имени Мурата Менкеулы по проспекту Азаттык;
  • школы М. Утемисулы;
  • Политехнического колледжа;
  • школы Binom.