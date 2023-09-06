Halyk ежегодно поддерживает республиканскую акцию «Дорога в школу», которая проводится по инициативе Министерства образования и науки Республики Казахстан и управлений образования региональных акиматов.

«Мы традиционно каждый год участвуем в акции «Дорога в школу». Для нас очень важно, чтобы дети были полностью подготовлены к новому учебному году. К сожалению, не у всех есть возможность собрать ребенка в первый класс. В рамках празднования своего 100-летия и акции «100 добрых дел» мы решили подарить первоклашкам из социально уязвимых семей школьные наборы. При формировании этого подарка мы учитывали потребности учеников в учебных принадлежностях, уделив большое внимание здоровью ребенка при ношении рюкзака. Выбранные нами ортопедические ранцы позволяют равномерно распределять нагрузку на спину и плечи, а также обеспечивают комфортную посадку. Мы хотим, чтобы дети с удовольствием учились, и у них было все самое необходимое для этого», - отметили в пресс-службе банка.

Школьные наборы от Halyk распределяются в соответствии со списками, предоставленными местными исполнительными органами.

