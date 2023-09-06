— В результате оперативных действий все участники задержаны и доставлены в отдел полиции. Начато расследование. Доставленных в больницу и получивших телесные повреждения нет, — информировали в ведомстве.

Видео с массовой дракой появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как две группы людей кричат и что-то друг в друга бросают. Судя по звуку бьющегося стекла, они кидались бутылками. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что потасовка была около 22:00 пятого сентября возле одного из домов Кульсары.