— Все три участка в результате незаконных сделок были переданы третьим лицам под строительство жилых комплексов. Судебные разбирательства по искам департамента на признание сделок недействительными и возврате земельных участков длились порядка двух лет, — рассказали в ведомстве.

С начала года в государственный земельный фонд вернули три крупных участка. Два из них ранее принадлежащие КазГУ по Аль-Фараби и один участок Научного центра акушерства по Достык. Об этом сообщили в департаменте по управлению земельными ресурсами.В общей сложности освободили более 4,3 гектаров земли в разных районах города. Ещё 88 участков вернули по результатам разъяснительных работ. В том числе путём демонтажа и сноса ограждений, гаражей, киосков и летних площадок.