На неделю Уральск останется без горячей воды
Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», с 11 по 17 сентября полностью остановят генерирующее оборудование ТЭЦ для ремонта и подготовки к осенне-зимнему периоду.
— В это время будет прекращена подача горячей воды в Уральске, — отметили в АО.
Также сообщается, что без горячей воды до 22 сентября останутся:
- жители домов №101, 108, 108/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 110/1, 120, 79, 81, 81/1 улицы Монкеулы,
- СОШ №47,
- поликлиника №6,
- ФОК.
Это связано с ремонтом котельной №1 между трассами Уральск — Атырау и Уральск — Саратов.
