— В это время будет прекращена подача горячей воды в Уральске, — отметили в АО.

жители домов №101, 108, 108/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 110/1, 120, 79, 81, 81/1 улицы Монкеулы,

СОШ №47,

поликлиника №6,

ФОК.

Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», с 11 по 17 сентября полностью остановят генерирующее оборудование ТЭЦ для ремонта и подготовки к осенне-зимнему периоду.Также сообщается, что без горячей воды до 22 сентября останутся:Это связано с ремонтом котельной №1 между трассами Уральск — Атырау и Уральск — Саратов.