Пятого сентября в селе Аралтобе Сырымского района выпивший мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 34-летнего сельчанина. Дробью от патрона ранило женщину и двухлетнего ребёнка. Позже в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что женщина 1964 года и двухлетняя девочка находятся в больнице.
Сегодня, шестого сентября, в департаменте полиции ЗКО информировали о задержании 48-летнего подозреваемого.
— Установлено, что подозреваемый — глава крестьянского хозяйства в состоянии алкогольного опьянения поссорился с односельчанином. Всё это переросло в драку. Глава КХ достал из авто охотничье ружьё и выстрелил несколько раз в мужчину. Тот получил ранения в ноги. Кроме этого, ранения получили 59—летняя жительница и её внучка, — рассказал начальник департамента полиции Арман Оразалиев.
Начальник ведомства отметил, что после этого подозреваемый скрылся с места происшествия на своём авто. Но позже его удалось задержать.
— Глава КХ водворён в изолятор временного содержания Сырымского района. Оружие изъято, — сказал глава ведомства.
Ведётся досудебное расследование по факту покушения на убийство.
