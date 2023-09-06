— Я думаю, они останутся в прежних зданиях. Естественно, каким-то министрам нужны будут новые кабинеты, но это такая мизерная часть. Если даже будет небольшое увеличение бюджета, я думаю, что всё покроется той синергией, которая будет получена за счёт роста экономики. Для чего созданы эти министерства — чтобы они продвигали свою отрасль. У нас очень много отраслей идут на рост, а темп надо наращивать. У нас задача стоит в среднесрочной перспективе расти на 6-7% в год. Тот рост экономики, те налоги, которые после роста придут в экономику, с лихвой перекроют небольшие административные расходы, — сказал Ерулан Жамаубаев.

министерство водных ресурсов и ирригации,

министерство транспорта,

министерство туризма и спорта,

министерство культуры и информации,

министерство промышленности и строительства.

Создание пяти новых министерств в Казахстане не потребует дополнительных расходов из бюджета. Об этом сообщил министр финансов — заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев. В кулуарах мажилиса министр заявил, что это твёрдая позиция правительства.Он подчеркнул, что в последние годы административные расходы на содержание государственных органов не росли. Напомним, в Казахстане создали пять министерств: