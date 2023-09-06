Алтай Нсанов более 20 лет успешно занимается целительской деятельностью по различным заболеваниям не только в Казахстане, но и в России.

Алтай Нсанов упорно и результативно работает как народный целитель. Люди обращаются к нему за помощью со многими недугами, среди которых хронические головные боли, остеохондроз, аллергия, псориаз, грыжи, проблемы с почками, селезенкой, поджелудочной железой, кишечником, зоб, бронхиальная астма, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрой, женские болезни, болезни суставов, судорожные симптомы, женское бесплодие, ДЦП (дети до 5 лет особенно результативно) и многое другое.

В своей практике целитель использует методику наложения рук, то есть биоэнерготерапия. Диагностику проводит сам. Никакие справки, подтверждающие диагноз, ему не требуются. На результат своей целительной деятельности Алтай Нсанов дает гарантию.

Он занимается изготовлением настоек и мазей. Целебные травы и корни для настоек собирает в горах Алтая, в Павлодарской области, в ЮКО. А также целитель проводит пациентам лечебный баночный массаж.

- Собираю травы с весны до осени. Это самое благополучное время, - говорит Алтай Нсанов.

Обратившиеся к целителю утверждают о положительной динамике после посещения целителя и с радостью рассказывают о положительных результатах оказанной им помощи. По словам 70-летней Айжан Махмудовой, ранее она перенесла пять операций на сердце, а позже начались проблемы с кровообращением.

– Я все время падала, прошла обследование в онкологии, никто не мог поставить диагноз. Тут мне посоветовали обратиться к биоэнергетику Алтаю Нсанову. Я сама по образованию математик и изначально отнеслась скептически. Но все же решила обратиться к нему, ведь терять мне было нечего и было все равно как умирать. Но Алтай Нсанов не только выяснил причину моих болезней, но и прописал грамотное лечение. Оказалось, у меня были проблемы с печенью. Он дал мне настойку из коры корней барбариса. Я пропила ее и заметила значительное улучшение в своем состоянии. У меня появилась надежда и стала к нему ходить регулярно. Сейчас я чувствую себя намного лучше и знаю, что у Алтая Нсанова есть какая-то необъяснимая сила. 22 марта мне исполнилось 70 лет и если бы не Алтай Нсанов мои родные проводили бы мои поминки, - говорит Айжан Махмудова.

А вот сыну жительницы Уральска Светланы врачи долгое время не могли поставить диагноз. По объявлению женщина наткнулась на целителя и решила сводить к нему сына.

– Вот уже два года мы к нему ходим, за это время мы ни разу не обращались в больницы. Он нас вылечил настойками, мазями, травами. Теперь при малейших проблемах со здоровьем мы идем не к врачам, а к Алтаю Нсанову. Советую его всем своим друзьям и знакомым, очень рада, что судьба свела нас с ним, - отметила женщина.

Стоимость одного сеанса составляет 5000 тенге. Одному посетителю в среднем может потребоваться до 12 сеансов, в зависимости от сложности заболевания. Однако это не фиксированная цена. По словам целителя, он никому не отказывает в помощи и нехватка денег у пациента не повод для отказа в помощи.

Целитель имеет грамоты и медали за вклад в развитие народной медицины. Также у Алтая Нсанова есть международный сертификат, который дает ему право заниматься целительством и за пределами Казахстана.

Целитель принимает граждан в городе Уральск по адресу: Д. Нурпеисовой 12/1 каб 109/5 с 6 сентября с 09:00 до 18:30. Записаться на прием можно, позвонив по телефонам: 8 701 229 07 77, 8 705 642 43 13

Св-во № 1050 от 30.07.2018 г. выдано Министерством здравоохранения РК.

