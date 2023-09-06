Благотворительный забег прошёл 27 августа в режиме онлайн. Участники, надев украинскую народную вышиванку, должны были преодолеть выбранную из трёх предложенных дистанций. Организовал мероприятие благотворительный проект помощи Украине «Ангелы Свободы».
Вручение медалей в офисе «Ангелов свободы» в Астане. Фото предоставили организаторы проекта.
Благотворительный фонд сообщил, что по итогам забега три жителя ЗКО прибежали вторыми на дистанциях в один и пять километров. Давид и Анушаван бежали вместе. Один километр они преодолели за шесть минут 15 секунд. Житель Актобе Максим пробежал пять километров за 24 минуты и 7 секунд.  Среди участников были и дети — трое юных жителей Атырау. В этом году благодаря донатам участников удалось собрать 890 тысяч тенге.
— Эти средства направят на обустройство убежищ одной из школ Чернигова, в которой обучается 918 детей. Учебный процесс во время воздушных тревог продолжается, а в убежище не хватает 200 раскладных стульев. Средства с забега позволят нам приобрести 77 стульев. Оставшуюся сумму мы дополним сборами с прошедших ярмарок, — рассказали организаторы.
Всего в забеге участвовало 88 человек. Из Казахстана — 68 участников, из Украины — 16, Бельгии — 2, Польши — 1 и Великобритании — 1. Двое участников пробежали свыше 17 километров. Также в забеге приняла участие известная спортсменка, призёр Олимпийских игр — Нина Лемеш.
