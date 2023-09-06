В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлены последствия обрушения этажа внутри строящегося дома, передаёт Lada.kz. Дом находится в 29А микрорайоне. Застройщик — ТОО Caspian Mega Construction. В управлении строительно-архитектурного контроля сообщили, что обрушение произошло третьего сентября.
— Имеется вероятность использования некачественных материалов и ведения строительно-монтажных работ с нарушениями. Большая вероятность того, что в плите была поперечная или косая трещина, что и привело к её обрушению. Обломки верхней плиты, падая, обрушили нижние плиты, — пояснили в управлении.