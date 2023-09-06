Троих пострадавших при стрельбе в ЗКО доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное. Мужчина 1989 года рождения с огнестрельными ранениями отказался от госпитализации. Ему оказали медицинскую помощь. Женщину 1964 года рождения госпитализировали в Сырымскую районную больницу с дробовыми огнестрельными ранениями. Девочка 2021 года рождения, так же получившая дробовые огнестрельные ранения, вместе с матерью находится в Областной детской многопрофильной больнице. Пятого сентября в селе Аралтобе Сырымского района выпивший мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 34-летнего сельчанина. Дробью от патрона ранило женщину и двухлетнего ребёнка.