Случай произошёл пятого сентября примерно в 18:45, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
— В селе Аралтобе Сырымского района мужчина распивал спиртное. Во время ссоры он выстрелил из охотничьего ружья в 34-летнего сельчанина. Дробью от патрона ранило прохожих: женщину 1964 года рождения и двухлетнего ребёнка, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Начато досудебное расследование. Как уточнили в полиции, сейчас принимаются все меры для задержания 48-летнего подозреваемого.