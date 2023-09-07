Стрельба произошла седьмого сентября в Алматинской области. Начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов на своей странице в
сообщил о задержании участников преступления. В больницу Илийского района поступили четверо пострадавших с огнестрельными ранениями. Ещё один человек скончался по пути в больницу. Следствие ведётся по двум статьям: 99 УК РК (убийство) и 293 УК РК (хулиганство). Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Ситуация в регионе стабильная, подчеркнул Аленов. Это уже третий подобный случай в Казахстане за последнее время. В начале недели неизвестные в маске открыли огонь в алматинском ресторане, ранив двоих человек. Пятого сентября в селе ЗКО  выпивший мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 34-летнего сельчанина. Дробью от патрона ранило женщину и двухлетнего ребёнка.