Свидетели подтвердили, что присутствовали на похоронах.

Жительнице ЗКО через суд пришлось доказывать, что её муж умер 11 лет назад

В Жанибекском районном суде рассмотрели гражданское дело об установлении факта смерти мужчины. В таким заявлением обратилась его жена.

Из материалов дела следует, что заявитель состояла в законном браке с умершим. Мужчина умер от болезни 7 апреля 2014 года. Однако по неизвестным причинам женщина не получила медицинское свидетельство о смерти или решение суда в установленной форме. Из-за этого зарегистрировать смерть в органах ЗАГС не представлялось возможным, и в регистрации смерти было отказано.

– В суде заявитель поддержала свое заявление и просила установить факт смерти ее супруга. Представитель заинтересованной стороны показал, что оставляет решение дела на усмотрение суда. В сообщении Жанибекского районного отдела полиции указано, что 7 апреля 2014 года поступило сообщение о смерти мужчины, однако уголовное дело не возбуждено в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили в областном суде.

Отметим, что в суде также допросили свидетелей, которые подтвердили, что мужчина умер от болезни и они присутствовали на похоронах. Суд исследовав все доказательства по делу, удовлетворил заявление об установлении факта смерти сельчанина.

Решение в законную силу не вступило.