Таяу Шығыстағы шиеленіскен жағдайға байланысты Дубай мен Әбу-Дабидегі бір топ қазақстандық туристтің елге оралуына қиындады. 15 маусымда 323 жолаушы аман-есен елге оралды. FlyDubai әуе компаниясына тиесілі ұшақ қазақстандық туристермен Алматыға қонды. Бұл туралы туризм және спорт министрлігі хабарлады.
Таяу шығыстағы жағдайға байланысты Дубай мен Абди-Дабиге қатынайтын рейс тоқтаған еді. Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті Иран, Израиль, Сирия, Ирак, Иордания және Ливан әуе кеңістігіне, сондай-ақ осы мемлекеттермен шектес аумақтар арқылы ұшуға тыйым салды. FlyDubai рейстері 15 маусымда сағат 02:45 пен 06:23 аралығында аталмыш елдердің әуе кеңістігін айналып өтіп, 13 маусымдаҚазақстанға ұша алмаған 332 туристі және жоспарлы жолаушыларды жеткізді.